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Монтаж двух станций обезжелезивания на ВЗУ в Солнечногорске завершат в конце августа
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Монтаж двух станций обезжелезивания на ВЗУ в Солнечногорске завершат в конце августа 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Монтаж двух станций обезжелезивания на водозаборных узлах на улицах Рабочая и Школьная в Солнечногорске завершится в конце августа, сообщил руководитель администрации Солнечногорска Алексей Баутин на своей странице в Facebook.
«Согласно муниципальным контрактам, заключенными с ООО «ГК ГОСТ» и ООО «ВОДЭКО-СТРОЙ», работы по приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию станций обезжелезивания на ВЗУ №№2 и 5 будут завершены 26 августа (2018 года — ред.). На сегодняшний момент подрядчиками подготовлены основания, выполнен монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей, системы электроснабжения блочно-модульных зданий. На объекты завезены фильтры, ведутся работы по монтажу оборудования», — написал Баутин.
По данным Солнечногорского информагентства, в этом году будет введена в эксплуатацию станция обезжелезивания и на ВЗУ №1 улице Крупской.
Работа на трех станция проводится в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Реализация данных мероприятий позволит обеспечить более 18,7 тысяч жителей Солнечногорска чистой и качественной питьевой водой.
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