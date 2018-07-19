Монтаж двух станций обезжелезивания на ВЗУ в Солнечногорске завершат в конце августа

Монтаж двух станций обезжелезивания на водозаборных узлах на улицах Рабочая и Школьная в Солнечногорске завершится в конце августа, сообщил руководитель администрации Солнечногорска Алексей Баутин на своей странице в Facebook.

«Согласно муниципальным контрактам, заключенными с ООО «ГК ГОСТ» и ООО «ВОДЭКО-СТРОЙ», работы по приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию станций обезжелезивания на ВЗУ №№2 и 5 будут завершены 26 августа (2018 года — ред.). На сегодняшний момент подрядчиками подготовлены основания, выполнен монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей, системы электроснабжения блочно-модульных зданий. На объекты завезены фильтры, ведутся работы по монтажу оборудования», — написал Баутин.

По данным Солнечногорского информагентства, в этом году будет введена в эксплуатацию станция обезжелезивания и на ВЗУ №1 улице Крупской.