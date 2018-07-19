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Госдума приняла закон о новом дисциплинарном наказании для судей
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Госдума приняла закон о новом дисциплинарном наказании для судей 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий новый вид дисциплинарного взыскания для судей — понижение в квалификационном классе.
Президент России Владимир Путин в марте 2018 года внес на рассмотрение Госдумы проект об изменении роли председателей судов при назначении судей и совершенствовании порядка дисциплинарной ответственности судей.
Проект предполагает, что понижение в квалификационном классе будет применяться к судьям, за исключением судей Конституционного Суда, за совершение дисциплинарного проступка при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебное время. Согласно тексту закона, взыскание может налагаться на судью за существенное нарушение положений Закона о статусе судей или кодекса судейской этики, если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию.
Кроме того, изменяется роль председателей судов при назначении судей. В частности, исключается необходимость согласования с председателем суда решения квалификационной коллегии судей о рекомендации гражданина кандидатом на должность судьи данного суда.
Так, положительное решение квалификационной коллегии в отношении кандидата будет направляться председателю соответствующего суда, который в течение 20 дней должен внести представление о назначении рекомендованного лица на должность судьи.
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