Ещё
Гидроузел в рязанском ЦКПиО ремонтировали с финансовыми нарушениями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гидроузел в рязанском ЦКПиО ремонтировали с финансовыми нарушениями 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Областная контрольно-счетная палата нашла нарушения использованию бюджетных денег на капитальный ремонт гидроузла на реке Лыбедь в Центральном парке культуры и отдыха, сообщается на сайте аудитора. Всего, напомним, на работы было выделено около 34,5 млн рублей.
Несмотря на то, что аудиторы не обнаружили нецелевого расходования средств, были выявлены ряд других серьезных нарушений.
«Исходя из норм законодательства способ определения поставщика (исполнителя) выбран неправомерно, что влечет за собой административную ответственность, в связи с чем расходы являются необоснованными, — указано в отчете КСП. — Законность расходов на закупку не соблюдена, поскольку выявлены нарушения:
завышение объемов работ и стоимости общестроительных и монтажных работ на общую сумму 43,3 тыс. рублей;неправомерно заключено дополнительное соглашение, что является нарушением Закона и административным правонарушением;ненадлежащий контроль за выполненными работами».
Анализом своевременности расходов установлено, что она не достигнута, в связи с выполнением работ не в полном объеме в установленный срок.
Информацию о результатах проверки КСП направила правительству области, губернатору, областную думу, городскую администрацию и в главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области.
АиФ Рязань: последние новости
Центр Рязани великолепный совершенно — Яков Уринсон, экс-министр экономики Федеральные торговые сети превысили свою долю в Рязанской области Любимов посоветовал заводу точного литья развивать промышленный туризм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине240
Казаки просят отменить пенсии298
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»145
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Россия вышлет греческих дипломатов29
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение