Гидроузел в рязанском ЦКПиО ремонтировали с финансовыми нарушениями

Областная контрольно-счетная палата нашла нарушения использованию бюджетных денег на капитальный ремонт гидроузла на реке Лыбедь в Центральном парке культуры и отдыха, сообщается на сайте аудитора. Всего, напомним, на работы было выделено около 34,5 млн рублей.

Несмотря на то, что аудиторы не обнаружили нецелевого расходования средств, были выявлены ряд других серьезных нарушений.

«Исходя из норм законодательства способ определения поставщика (исполнителя) выбран неправомерно, что влечет за собой административную ответственность, в связи с чем расходы являются необоснованными, — указано в отчете КСП. — Законность расходов на закупку не соблюдена, поскольку выявлены нарушения:

завышение объемов работ и стоимости общестроительных и монтажных работ на общую сумму 43,3 тыс. рублей;неправомерно заключено дополнительное соглашение, что является нарушением Закона и административным правонарушением;ненадлежащий контроль за выполненными работами».

Анализом своевременности расходов установлено, что она не достигнута, в связи с выполнением работ не в полном объеме в установленный срок.