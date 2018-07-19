В «Моих документах» на Новокурскинском шоссе появилась новая услуга

В центре госуслуг «Мои документы» на Новокурскинском шоссе появилась новая услуга — жители могут подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет.

Екатерина Репина. — Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг, без привязки к месту жительства. Для этого необходимы паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — пояснила пресс-секретарь центров госуслуг Москвы