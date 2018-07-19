Ростех и МГТУ им. Баумана разработают ракетные комплексы нового поколения

Соглашение направлено на решение актуальных проблем в области разработки, производства, внедрения, эксплуатации, ремонта и утилизации вооружения, военной и специальной техники, оружия и боеприпасов, а также их составных частей.

Одной из главных задач предусматривается организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию высокоточного артиллерийского и ракетного вооружения и боеприпасов. В частности, планируется совместное участие в разработке перспективных систем и комплексов вооружения. Кроме того, стороны совместно займутся подготовкой квалифицированных специалистов для оборонной промышленности России

«Соглашение с одним из крупнейших учебных и научных центров России открывает для Концерна новые перспективы и новые возможности. Вместе с тем, практика наших ведущих научно-производственных объединений также представляет интерес для Университета. С рядом из них, например, с «НИМИ имени Бахирева», уже налажено взаимодействие. Заключая Соглашение, мы сможем интегрировать свои возможности и потенциалы, направив их на развитие исследований и разработку перспективных изделий, решение сложных задач производства, эксплуатации, ремонта и утилизации боеприпасов, реализацию задач по подготовке и повышению квалификации специалистов для боеприпасной отрасли, обмен информацией, а также на многие другие направления», — прокомментировал генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин

«Сегодня мы подписали значимый документ для нашего университета. Наши студенты получили дополнительную возможность закрепить и отработать полученные знания непосредственно на практике, на производственных площадках холдинга «Техмаш». Более того, практически каждый из них может принять участие в наших совместных проектах по созданию новых продуктов для оборонной промышленности РФ», — сказал ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров

АО «Научно-производственный концерн „Техмаш“ — холдинговая компания, созданная в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом „Техмаш“, находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира.