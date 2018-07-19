Ещё
Россия смогла вернуть кредиторов. В чем причина?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия смогла вернуть кредиторов. В чем причина? 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика» Кредиторы России возвращаются. Покупатели облигаций РФ снова заявили о себе, и Минфин с оптимизмом смотрит в будущее. Нерезиденты, во втором квартале снизившие вложения в облигации федерального займа (ОФЗ), начали возвращаться на этот рынок. Это подтверждают и итоги двух последних размещений, где Министерство финансов смогло занять по 40 млрд руб. при достаточно высоком спросе. Минфин видит восстановление спроса на ОФЗ, на аукционах в июле вновь наблюдается их серьезное присутствие, рассказал в интервью «Интерфаксу» глава департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский. «Да, мы видим, что интерес со стороны „дочек“ иностранных банков существенно вырос. Только так мы и можем сейчас делать выводы о присутствии нерезидентов непосредственно на аукционах. Спрос восстанавливается, чему мы не можем быть не рады», — сказал Вышковский.
minfin.ru  Отток нерезидентов из ОФЗ начался на фоне усиления санкционного давления со стороны США в апреле. По итогам марта доля иностранных инвесторов на этом рынке составляла рекордные 34,5%. Однако введение новых санкций США против ряда российских бизнесменов и их компаний привело к выходу части инвесторов из российских госбумаг. За апрель доля нерезидентов снизилась до 32,3%, далее продажи продолжились в мае и июне. Нестабильный спрос сказался на выполнении плана Минфина РФ по заимствованиям на второй квартал. В первом квартале 2018 г. Минфин разместил ОФЗ на 463 млрд руб., что оказалось даже немного выше заявленного плана в 450 млрд руб.. Но второй квартал оказался гораздо хуже — при заявленном плановом объеме также в 450 млрд рублей министерство смогло продать ОФЗ только на 217,6 млрд руб., реализовав даже меньше половины — всего 48,4% — от плана. «Не стоит драматизировать ситуацию, ничего страшного не произошло. Действительно, во втором квартале мы привлекли чуть меньше половины от запланированного объема. При этом первый квартал текущего года был более чем удачный, и в целом, если смотреть за полугодие, мы движемся с некоторым опережением. Чисто арифметически, больше половины программы внутренних заимствований выполнено», — сказал Вышковский. «Как вы знаете, на третий квартал мы поставили значительный объем (450 млрд руб.) и ожидаем, что его результаты будут лучше, чем во втором квартале. Спрос на наши инструменты восстанавливается, это хорошо видно — на прошлой неделе состоялся очень удачный аукцион, общий спрос на котором превысил 110 млрд руб., а это значительная цифра», — отметил он. По словам Вышковского, на исполнение плана во втором квартале, прежде всего, повлияли внешние факторы — санкционная риторика и отток средств с развивающихся рынков. «Оказали влияние и наши внутренние причины — это несколько возросшие инфляционные ожидания, заявления Центрального банка, из которых следует, что быстрого дальнейшего снижения ключевой ставки ожидать не стоит, а планы ЦБ по переходу к так называемой нейтральной денежно-кредитной политике несколько откладываются. Все это тоже оказало влияние на настроения инвесторов», — добавил он. «В большей степени на поведение нерезидентов повлияли внешние факторы. Мы увидели некоторое снижение их активности и даже выход из наших бумаг, хотя по-прежнему доля нерезидентов остается значительной, больше 30%. Говорить о каких-то массовых распродажах не стоит: к примеру, на последнем аукционе вновь наблюдалось серьезное присутствие нерезидентов», — резюмировал Вышковский. Впрочем, стоит добавить, что несмотря на весь оптимизм Минфина, ситуация на глобальных рынках серьезно ухудшается, а фондовый рынок РФ и вовсе уже находится под колоссальным давлением. Не остается в стороне и долговой рынок. Мы видим, как доходность ОФЗ снова начали расти и направляется к свои вершине.
Вести.Ru: последние новости
Гонконг готовится к приходу виртуального банкинга На "подвоз" попутчиков могут ввести лицензию 17 книг, которые рекомендует прочитать Барак Обама
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине206
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»141
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми72
Казаки просят отменить пенсии228
Россия вышлет греческих дипломатов29
Новости партнеров
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение