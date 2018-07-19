Россия смогла вернуть кредиторов. В чем причина?

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика» Кредиторы России возвращаются. Покупатели облигаций РФ снова заявили о себе, и Минфин с оптимизмом смотрит в будущее. Нерезиденты, во втором квартале снизившие вложения в облигации федерального займа (ОФЗ), начали возвращаться на этот рынок. Это подтверждают и итоги двух последних размещений, где Министерство финансов смогло занять по 40 млрд руб. при достаточно высоком спросе. Минфин видит восстановление спроса на ОФЗ, на аукционах в июле вновь наблюдается их серьезное присутствие, рассказал в интервью «Интерфаксу» глава департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский. «Да, мы видим, что интерес со стороны „дочек“ иностранных банков существенно вырос. Только так мы и можем сейчас делать выводы о присутствии нерезидентов непосредственно на аукционах. Спрос восстанавливается, чему мы не можем быть не рады», — сказал Вышковский.

minfin.ru Отток нерезидентов из ОФЗ начался на фоне усиления санкционного давления со стороны США в апреле. По итогам марта доля иностранных инвесторов на этом рынке составляла рекордные 34,5%. Однако введение новых санкций США против ряда российских бизнесменов и их компаний привело к выходу части инвесторов из российских госбумаг. За апрель доля нерезидентов снизилась до 32,3%, далее продажи продолжились в мае и июне. Нестабильный спрос сказался на выполнении плана Минфина РФ по заимствованиям на второй квартал. В первом квартале 2018 г. Минфин разместил ОФЗ на 463 млрд руб., что оказалось даже немного выше заявленного плана в 450 млрд руб.. Но второй квартал оказался гораздо хуже — при заявленном плановом объеме также в 450 млрд рублей министерство смогло продать ОФЗ только на 217,6 млрд руб., реализовав даже меньше половины — всего 48,4% — от плана. «Не стоит драматизировать ситуацию, ничего страшного не произошло. Действительно, во втором квартале мы привлекли чуть меньше половины от запланированного объема. При этом первый квартал текущего года был более чем удачный, и в целом, если смотреть за полугодие, мы движемся с некоторым опережением. Чисто арифметически, больше половины программы внутренних заимствований выполнено», — сказал Вышковский. «Как вы знаете, на третий квартал мы поставили значительный объем (450 млрд руб.) и ожидаем, что его результаты будут лучше, чем во втором квартале. Спрос на наши инструменты восстанавливается, это хорошо видно — на прошлой неделе состоялся очень удачный аукцион, общий спрос на котором превысил 110 млрд руб., а это значительная цифра», — отметил он. По словам Вышковского, на исполнение плана во втором квартале, прежде всего, повлияли внешние факторы — санкционная риторика и отток средств с развивающихся рынков. «Оказали влияние и наши внутренние причины — это несколько возросшие инфляционные ожидания, заявления Центрального банка, из которых следует, что быстрого дальнейшего снижения ключевой ставки ожидать не стоит, а планы ЦБ по переходу к так называемой нейтральной денежно-кредитной политике несколько откладываются. Все это тоже оказало влияние на настроения инвесторов», — добавил он. «В большей степени на поведение нерезидентов повлияли внешние факторы. Мы увидели некоторое снижение их активности и даже выход из наших бумаг, хотя по-прежнему доля нерезидентов остается значительной, больше 30%. Говорить о каких-то массовых распродажах не стоит: к примеру, на последнем аукционе вновь наблюдалось серьезное присутствие нерезидентов», — резюмировал Вышковский. Впрочем, стоит добавить, что несмотря на весь оптимизм Минфина, ситуация на глобальных рынках серьезно ухудшается, а фондовый рынок РФ и вовсе уже находится под колоссальным давлением. Не остается в стороне и долговой рынок. Мы видим, как доходность ОФЗ снова начали расти и направляется к свои вершине.