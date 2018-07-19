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В Крюково благоустраивают дворовые территории и образовательные учреждения
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В Крюково благоустраивают дворовые территории и образовательные учреждения 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Работы по благоустройству дворовых территорий проходят в 14, 15, 16 и 20-х микрорайонах Зеленограда. Они включают в себя обустройство покрытия, замену асфальтобетонного покрытия, замену бортового камня, демонтаж и установку малых архитектурных форм. Об этом рассказала начальник отдела управы Крюково по вопросам ЖКХ Алиса Куликова во время встречи с жителями 18 июля.
Замену асфальтобетонного покрытия проводят на 25 объектах. Работы планируется завершить 25 августа.
Также в Крюково планово ведутся работы по благоустройству объектов на 10 образовательных учреждениях. Их планируют завершить 20 августа.
Все благоустройство выполняется ГБУ «Жилищник».
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