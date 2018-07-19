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Противники повышения пенсионного возраста проведут акцию протеста в Самаре
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Противники повышения пенсионного возраста проведут акцию протеста в Самаре 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
28 июля КПРФ проведет всероссийскую акцию протеста
Власти Самары согласовали КПРФ площадку для проведения митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил секретарь горкома Владимир Брязу.
— Мы подавали заявки на проведении акции на двух площадках — в сквере Борцов революции (перед заводом имени Масленникова) и на территории около ДК «Победа», — сказал Владимир Брязу. — Но в итоге нас отправили в сквер «Родина», рядом со станцией метро «Безымянка». Митинг состоится 28 июля, с 11:00 до 13:00.
Такая же акция протеста пройдет в этот день и в Тольятти. Коммунистам разрешили митинговать за железнодорожным вокзалом. Они соберутся в 16:00.
В Новокуйбышевске же представителям КПРФ запретили собираться на площади Ленина, как это планировалось изначально. Сейчас они ищут альтернативную площадку для проведения митинга.
Инициатором пенсионной реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство России. Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Реформу планируют проводить поэтапно: в 2020 году на пенсию смогут уйти мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м. К 2022 году планку поднимут еще на год — до 62 и 57 соответственно.
Совет губернской думы 13 июля дал положительный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Как жители Самары относятся к предлагаемой пенсионной реформе, вы сможете узнать, посмотрев наш видеоопрос.
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