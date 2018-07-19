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Топ-5 стран, импортирующих товары в США
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Топ-5 стран, импортирующих товары в США 

Вести Экономика 35 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Более половины импорта США приходится всего на пять стран мира. Эти страны — Китай, Канада, Мексика, Япония и Германия.
США импортировали больше всего товаров из Канады до 2007 года. После этого Китай вытеснил американского соседа с места лидера.
В 2017 году на эти пять стран пришлось 58% импорта США, общий объем которого составил $2.4 трлн.
Почему именно эти страны стали такими успешными экспортерами? У корпораций этих стран есть преимущества по меньшей мере в трех областях.
Некоторые имеют преимущества из-за того, что поставляют товары по низкой цене. Это Китай, Канада и Мексика.
Германия поставляет товары высокого качества. Стратегия Японии — сосредоточиться на специфических товарах, которые продаются на строго определенных рынках.
Каждая из этих стран приняла наиболее выгодную стратегию, которая соответствует сильным сторонам каждой нации.
Ниже мы расскажем подробнее о том, какие товары импортируют США из этих пяти стран.
Китай В первую очередь Китай экспортирует электрооборудование.
Эта группа товаров включает компьютеры, а также оптическое и медицинское оборудование.
Кроме того, Китай — крупный экспортер дешевой одежды, тканей и текстильных изделий.
Множество товаров, которые производит Китай, производятся специально для американских компаний.
Эти компании оплачивают доставку сырья в Китай.
Именно в Китае рабочая сила более дешевая, что положительно сказывается на окончательной стоимости продукта.
Канада Почти 75% канадского экспорта идет в США, благодаря Северо-Американскому соглашению о свободной торговле.
С 1994 года объем торговли между партнерами по NAFTA выросла втрое. Канада имеет огромные запасы нефти, газа и урана.
Мексика Мексика — еще один партнер по NAFTA, и его экспорт в США составляет 78%.
Мексика — лидирующий экспортер промышленных товаров, по тем же самым причинам, что и Канада.
Если бы не существовало проблемы наркокартелей, то Мексика могла бы конкурировать с Китаем.
Япония Самая большая статья экспорта Японии в США — топливосберегающие и надежные автомобили, такие как Toyota и Honda.
Кроме того, Япония экспортирует оборудование, медицинские инструменты и самолеты. Помимо этого, Япония экспортирует детали и запчасти.
Землетрясение и последующая авария на АЭС в Японии привела к проблемам на мировом рынке, так как сократились поставки запчастей.
Чтобы японские продукты были более конкурентными на американском рынке, ЦБ Японии сохраняет низким курс национальной валюты.
Благодаря этому, Япония стала одним из крупнейших держателей американского долга.
Германия Самая важная статья экспорта Германии в США — это высококачественные автомобили, такие как BMW, Porsche и Mercedes-Benz.
Помимо этого, Германия экспортирует фармацевтические товары, оборудование и станки.
В таблице ниже приведены показатели импорта из топ-5 стран в США в разные годы в млрд долларов.
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