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В Ярославле будут работать мобильные пункты по приему мусора
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В Ярославле будут работать мобильные пункты по приему мусора 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ярославле начнут работать мобильные пункты по приему раздельного мусора от оператора «Хартия».
Они будут приезжать по конкретным адресам раз в неделю. Все желающие смогут сдать отдельно стекло, бумагу, пластик и металл. Это не касается бытовых отходов, которые не подвергаются переработке.
Где будут принимать отходы?
Кировский район, улица Салтыкова-Щедрина, 86, время работы: по средам 17:00-18:00. Ленинский район, улица Угличская, 30, время работы: по средам 15:00-16:00. Фрунзенский район, проезд Ушакова, 2Б, время работы: по четвергам 14:00-15:00. Красноперекопский район, ул. Павлова, 5А, время работы: по пятницам 17.00-18.00.
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