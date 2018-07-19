«РКС-Самара» представили отчет о своей деятельности за пять лет

На мероприятие были приглашены представители всех местных органов власти, общественных организаций, средства массовой информации, чтобы максимально донести до жителей Самары результаты деятельности и принципы, которыми руководствуется ресурсоснабжающая организация. Представители компании познакомили собравшихся с основными итогами реализации инвестиционной и производственной программ, в рамках которых за пять лет в водоснабжение и водоотведение Самары было вложено 3,9 млрд рублей. Была произведена реконструкция городских очистных канализационных сооружений, построены водоводы к стадиону «Самара Арена», реконструированы водоводы на улице Ново-Садовой, установлено новейшее оборудование на насосно-фильтровальных станциях, реализованы другие мероприятия, направленные на улучшение водоснабжения и водоотведения города.

Не обошли стороной и проблемные вопросы. Так, долги жителей и предприятий Самары за воду и канализацию на конец 2017 г. составляли 1,2 млрд рублей! Если бы эти деньги были заплачены вовремя и в полном объеме, предприятие выполнило бы больше работ по улучшению систем водоснабжения и водоотведения.

Заместитель председателя Думы городского округа Самара Игорь Рязанов подчеркнул открытость «РКС-Самара» для сотрудничества: «За несколько лет городские депутаты посетили практически все объекты компании. Везде мы видели ремонты, запуск нового оборудования, слаженную работу сотрудников. Также можно отметить желание и готовность специалистов компании решать проблемы, возникающие в водоснабжении и водоотведении города».

На встрече можно было получить ответ на любой вопрос. Обсуждали и сложные технические проблемы, и то, что касается каждого жителя: качество воды, благоустройство. Можно было даже узнать подробнее о жизни самих сотрудников: об условиях труда, обучении, принципах формирования заработной платы, жизни коллектива вне работы.

После официального отчета всех присутствующих пригласили посетить музей истории самарского водопровода, который открылся на прошлой неделе на территории Городской водопроводной станции. Там собраны уникальные экспонаты: деревянные трубы и лабораторное оборудование, которые использовались в водоснабжении в конце XIX — начале XX в., документы и награды, части паровых машин, крышки люков и многое другое. Гости с большим интересом осмотрели экспозицию и пожелали музею и компании в целом дальнейшего развития и успехов.