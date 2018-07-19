Минтруд РФ не поддержал идею о приравнии вожатых к работающим в особых условиях сотрудникам

«Ответ получен. В ответе указано, что ведомство не поддерживает идею приравнять вожатых к работникам, осуществляющих свою деятельность в особых условиях труда. В то же время Минтруд поддерживает соблюдение трудового законодательства. Работодатель самостоятельно определяет штатное расписание, наименование должностей и трудовых функций работников, устанавливать категории и разряды», — сообщает пресс-служба.

Также уточняется, что в адрес представителей детских лагерей направлен ответ с аналогичным разъяснением.

«Плюс то, что в Едином квалификационном справочнике должностей установлены требования к должности «Вожатый». Также есть профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», который содержит должность «Старший вожатый», — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что в письме на имя министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, А. Кутепов просил урегулировать вопрос набора вожатых, а также условия оплаты их работы летом 2018 г. Также представители детских лагерей предложили приравнять вожатых к работникам, осуществляющим свою деятельность в особых условиях труда, также было предложено рассмотреть вопрос установления фиксированной надтарифной надбавки за переработку.