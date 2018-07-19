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В колонию строгого режима на шесть лет отправится 22-летний вологжанин
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В колонию строгого режима на шесть лет отправится 22-летний вологжанин 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Молодой человек приговорен судом за убийство знакомого. Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла 22 июля прошлого года.
Обвиняемый пришел в гости к знакомому, вместе мужчины выпивали. В ходе застолья произошел конфликт. Нетрезвый гость сначала избил хозяина квартиры, а потом схватил нож и ударил им оппонента в бедро. Ранение оказалось смертельным, пострадавший скончался на месте происшествия.
Оказалось, что это не первое преступление на счету вологжанина. Осенью 2015 года он вломился в два чужих дачных дома и хотел их ограбить, но не нашел ничего ценного. В июле 2017 года он продолжил преступления и вынес с дач вологжан имущества на 2500 рублей.
В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Покушение на кражу», «Кража». Суд приговорил его к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы.
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