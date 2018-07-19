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Владимир Путин расскажет о дальнейшей судьбе «Самара Арены»
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Владимир Путин расскажет о дальнейшей судьбе «Самара Арены» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В грядущую пятницу глава региона Дмитрий Азаров примет участие в заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Об этом врио губернатора сообщил в эфире программы «Обозреватель» на телеканале ВАЗ-ТВ.
Согласно озвученной информации, на предстоящем совещании будет обсуждаться вопрос грамотного использования наследия мундиаля в городах-организаторах минувшего чемпионата мира по футболу. Мероприятие состоится в Калининграде под председательством президента Владимира Путина.
По словам главы региона, речь идет о дальнейшей судьбе стадиона «Самара Арена», спортплощадках, дорогах, больницах, общественном транспорте и остальном наследии чемпионата. Напомним, ранее стало известно, что на содержание стадиона ежегодно потребуется 500 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. 95% всех средств на содержание спортивного объекта будет выделено из федерального бюджета. На территории стадиона также планируется разместить тренировочную базу для паралимпийцев, центр спортивной медицины, а также адаптировать его инфраструктуру под другие виды спорта.
Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
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