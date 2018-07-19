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У москвичей появилась возможность позвонить Маяковскому
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У москвичей появилась возможность позвонить Маяковскому 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Акция приурочена ко дню рождения великого поэта, которое отмечается 19 июля.
Ничего мистического. Просто прямо на улице около Музея Маяковского установили телефонную будку, стилизованную под те, что были в городе в советские времена. Сняв трубку и нажав на кнопку возле названия стихотворения, можно услышать, как его читает сам великий автор. Пока — бесплатно. Идея, которая вылилась в проект, названный «Голос Маяковского», позаимствована в Санкт-Петербурге: в городе на Неве подобные будки, где можно послушать голоса известных людей, очень популярны. Многие музеи устанавливают такие у входов, собирая огромные очереди. В Москве ничего похожего до сих пор не было.
А смастерила будку из подручных средств супруга директора Музея Маяковского Алексея Лобова Юлия, арт-дизайнер, известная любовью к поделкам из старых железяк. Электронную начинку обеспечил сын Лобовых Геннадий.
— Сам аппарат сделан из старого компрессора, похожего по форме на советский уличный телефон, — рассказала «Вечерке» Юлия Лобова. — А красную телефонную трубку Гена напечатал на 3D-принтере.
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