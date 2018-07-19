У москвичей появилась возможность позвонить Маяковскому 

Акция приурочена ко дню рождения великого поэта, которое отмечается 19 июля.
Ничего мистического. Просто прямо на улице около Музея Маяковского установили телефонную будку, стилизованную под те, что были в городе в советские времена. Сняв трубку и нажав на кнопку возле названия стихотворения, можно услышать, как его читает сам великий автор. Пока — бесплатно. Идея, которая вылилась в проект, названный «Голос Маяковского», позаимствована в Санкт-Петербурге: в городе на Неве подобные будки, где можно послушать голоса известных людей, очень популярны. Многие музеи устанавливают такие у входов, собирая огромные очереди. В Москве ничего похожего до сих пор не было.
А смастерила будку из подручных средств супруга директора Музея Маяковского Алексея Лобова Юлия, арт-дизайнер, известная любовью к поделкам из старых железяк. Электронную начинку обеспечил сын Лобовых Геннадий.
— Сам аппарат сделан из старого компрессора, похожего по форме на советский уличный телефон, — рассказала «Вечерке» Юлия Лобова. — А красную телефонную трубку Гена напечатал на 3D-принтере.