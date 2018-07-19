За школьные автобусы заплатят муниципалитеты

Обязанность по финансированию школьных автобусов будет возложена на муниципалитет, откуда едут дети. Законопроект, уточняющий вопросы перевозки учащихся, Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 19 июля.

Поправки в Закон «Об образовании в РФ» внесло в палату Правительство России во исполнение постановления Конституционного суда.

В 2017 году власти городского округа города Сибай Республики Башкортостан оспорили в судебном порядке норму закона, которая возлагает бесплатную перевозку школьников между поселениями на учредителя школы. Позже Конституционный суд признал оспоренную норму несоответствующей закону. По решению суда, населённые пункты, где закрылись школы, вправе требовать компенсации с муниципалитетов за перевозку детей в школы из соседних округов.

Согласно правительственной инициативе, обязанность организации бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных учебных заведениях возлагается на муниципальный район или городской округ, на территории которого существенно затруднена или не может быть обеспечена территориальная доступность образовательных организаций по месту жительства обучающихся.

При этом расходы учредителя муниципальной образовательной организации на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа подлежат компенсации и учитываются в межбюджетных отношениях.