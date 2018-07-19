«Марш памяти» пройдет 9 августа на месте прорыва блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 19 июля. / ТАСС /. Акция «Марш памяти» пройдет в конце июля — начале августа на территории Кировского района Ленинградской области . Порядка сотни школьников из 13 регионов России пройдут почти двухнедельным походом по местам боев за Ленинград.

"В период с 28 июля по 9 августа на территории Кировского района [Ленинградской области] пройдет четвертый «Марш памяти». В этом году мы увеличили число участников — маршем пройдут около ста школьников и около ста совершеннолетних инструкторов. Ребята представляют 13 регионов — от каждого около пяти человек и один сопровождающий", — рассказал в четверг в пресс-центре ТАСС заместитель руководителя военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский.

Участники акции будут одеты в форму солдат Великой Отечественной войны. В ходе марша они будут разбивать палаточные лагеря, смогут пообщаться с историками, реконструкторами и поисковиками. Одним из условий, которое ставят организаторы пред участниками, является отказ от современных гаджетов — телефонов и планшетов.

Марш впервые пройдет по местам, где в 1943 году была прорвана блокада Ленинграда. Финиширует же акция в Кировске 9 августа, в годовщину окончания битвы за Ленинград, которая завершилась 9 августа 1944 года, после того как финские и немецкие войска были полностью отброшены от города. В последний день в Кировске состоится парад памяти, приуроченный к созданию так называемой военно-исторической дивизии, в которую войдут участники марша.

"Мы хотим объявить о формировании первой военно-исторической дивизии имени пионеров-героев. Это будет общность молодых людей [прошедших маршем памяти], которые интересуются историей, которые хотят дальше что-то сделать в этом направлении, мы им предоставим возможность общения, возможность развивать свои навыки, знания. Мы хотим организовать процедуру вручения знамени со всеми ритуалами — парад, торжественное построение в Кировске", — рассказал Мачинский.

По его словам, участники дивизии затем будут принимать участие в памятных акциях, заниматься реставрацией военной техники и уходом за памятниками времен Великой Отечественной войны.