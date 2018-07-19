Почти 150 семейных пар юбиляров супружеской жизни проживают на территории района

Более восьми тысяч ежемесячных пособий и компенсаций выплачивают семьям с детьми в районе Чертаново Северное на сегодняшний день. Об этом рассказали на встрече жителей с главой управы Александром Деминым , которая прошла 18 июля.

Перед присутствующими на мероприятии выступила советник Отдела социальной защиты населения Чертанова Северного Людмила Одиноких.

— В настоящее время на учете в Отделе состоят 32550 обслуживаемых лиц, относящихся к различным льготным категориям, — начала Людмила Николаевна.

В 2018 году, отметила она, сохранены размеры социальных выплат отдельным категориям, а некоторым — увеличены с 1 января. Так, семьи юбиляров супружеской жизни получают суммы, в два раза превышающие те, что были до изменений. Например, на 50-летие парам выплачивают 20 тысяч рублей (было 10 тысяч).

По состоянию на 17 июля 2018 года в районе Чертаново Северное проживают 147 семей юбиляров.

Людмила Одиноких также рассказала, что на сегодняшний день Отдел социальной защиты населения выплачивает более восьми тысяч ежемесячных компенсаций и пособий, предусмотренных для семей с детьми. В мае текущего года многодетным семьям также выдали ежегодную сумму на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения. Размер компенсации составил десять тысяч рублей.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/19/42934/