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Почти 150 семейных пар юбиляров супружеской жизни проживают на территории района
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Почти 150 семейных пар юбиляров супружеской жизни проживают на территории района 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 52 минуты назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Более восьми тысяч ежемесячных пособий и компенсаций выплачивают семьям с детьми в районе Чертаново Северное на сегодняшний день. Об этом рассказали на встрече жителей с главой управы Александром Деминым, которая прошла 18 июля.
Перед присутствующими на мероприятии выступила советник Отдела социальной защиты населения Чертанова Северного Людмила Одиноких.
— В настоящее время на учете в Отделе состоят 32550 обслуживаемых лиц, относящихся к различным льготным категориям, — начала Людмила Николаевна.
В 2018 году, отметила она, сохранены размеры социальных выплат отдельным категориям, а некоторым — увеличены с 1 января. Так, семьи юбиляров супружеской жизни получают суммы, в два раза превышающие те, что были до изменений. Например, на 50-летие парам выплачивают 20 тысяч рублей (было 10 тысяч).
По состоянию на 17 июля 2018 года в районе Чертаново Северное проживают 147 семей юбиляров.
Людмила Одиноких также рассказала, что на сегодняшний день Отдел социальной защиты населения выплачивает более восьми тысяч ежемесячных компенсаций и пособий, предусмотренных для семей с детьми. В мае текущего года многодетным семьям также выдали ежегодную сумму на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения. Размер компенсации составил десять тысяч рублей.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/19/42934/
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