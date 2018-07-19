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Житель Курганской области выиграл в лотерею 3 миллиона рублей
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Житель Курганской области выиграл в лотерею 3 миллиона рублей 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Откуда счастливчик — не раскрывается
Житель Курганской области выиграл в лотерею 3 миллиона рублей. Об этом 45.ru рассказала Наталья Клопова, главный специалист по корпоративным коммуникациям в пресс-службе УФПС Курганской области филиал ФГУП «Почта России»
— Это не первый крупный выигрыш в нашей области. Ранее жители Курганской области уже становились обладателями 2 млн рублей, а недавно житель Куртамыша выиграл 500 тысяч рублей в лотерею «Русское лото», — сообщила она.
В регионе каждый год покупают в надежде на удачу около 800 тысяч билетов. Самыми азартными жителями Курганской области, приобретающие наибольшее количество лотерейных билетов на почте, являются жители Кургана, Шадринска, а также Мишкинского и Шумихинского районов.
С июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории России — государственные. Отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта.
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