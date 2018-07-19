Житель Курганской области выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

Откуда счастливчик — не раскрывается

— Это не первый крупный выигрыш в нашей области. Ранее жители Курганской области уже становились обладателями 2 млн рублей, а недавно житель Куртамыша выиграл 500 тысяч рублей в лотерею «Русское лото», — сообщила она.

В регионе каждый год покупают в надежде на удачу около 800 тысяч билетов. Самыми азартными жителями Курганской области, приобретающие наибольшее количество лотерейных билетов на почте, являются жители Кургана, Шадринска , а также Мишкинского и Шумихинского районов.