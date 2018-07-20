Курганец выиграл в лотерею несколько миллионов рублей

Счастливый лотерейный билет был куплен в одном из отделений Почта России . Зачеркивая заветные цифры, будущий миллионер даже не подозревал, что по окончанию розыгрыша он станет обладателем трех миллионов рублей. Как рассказали работники Почта России, зауральцы часто испытывают удачу. В течение года в Курганской области покупается более 800 разных лотерейных билетов. Самые «играющие» жители Кургана Шадринска , Мишкинского и Шумихинского районов.

Стоит отметить, что до этого момента самый крупный выигрыш — 2 миллиона рублей, был зафиксирован в Зауралье несколько лет назад. Еще один выигрыш — полмиллиона рублей выиграл в лотерею житель Куртамышского района.

Также известно, что разбогатевший курганец проживает в поселке Рябково.