Курганец выиграл в лотерею несколько миллионов рублей 

Счастливый лотерейный билет был куплен в одном из отделений Почта России. Зачеркивая заветные цифры, будущий миллионер даже не подозревал, что по окончанию розыгрыша он станет обладателем трех миллионов рублей. Как рассказали работники Почта России, зауральцы часто испытывают удачу. В течение года в Курганской области покупается более 800 разных лотерейных билетов. Самые «играющие» жители Кургана, Шадринска, Мишкинского и Шумихинского районов.
Стоит отметить, что до этого момента самый крупный выигрыш — 2 миллиона рублей, был зафиксирован в Зауралье несколько лет назад. Еще один выигрыш — полмиллиона рублей выиграл в лотерею житель Куртамышского района.
Также известно, что разбогатевший курганец проживает в поселке Рябково.