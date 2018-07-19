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Здание старинной синагоги в Самаре хотят открыть для верующих в 2020 году
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Здание старинной синагоги в Самаре хотят открыть для верующих в 2020 году 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Здание уже пытались восстановить несколько лет назад
Самарскую хоральную синагогу, которая находится на улице Садовой, 49, отреставрируют до 31 декабря 2019 года. Об этом 63.ru сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
Хоральную синагогу построили в 1908 году по проекту российского архитектора Зельмана Клейнермана. Объект был рассчитан на 1000 верующих. Но в 1929 году здание пришлось закрыть из-за нетерпимости правительства к различным религиозным течениям. В разное время коммунисты размещали в храме дворец культуры и даже хлебозавод.
— ООО «Реста III» разработала научно-проектную документацию для проведения ремонтно-реставрационных работ. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы, — сообщили в управлении.
Религиозная община самарских иудеев-ортодоксов также выдала свое согласие на проведение работ в здании. Согласно разработанному проекту, хоральная синагога не утратит исторический облик после реставрации.
По словам чиновников, здание будут приводить в порядок за счет средств инвесторов. Меценаты выделили на ремонт 232 миллиона рублей. Бюджетные средства в реставрацию вкладывать не планируют.
Религиозный объект долгое время находился в заброшенном состоянии. В 2013 году его попытались восстановить. Подрядчик обновил кирпичную кладку фасадов и кровельное покрытие купола западной башни. В дальнейшем проект пришлось заморозить из-за недостатка средств для проведения последующих работ.
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