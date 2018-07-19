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Антимонопольное законодательство в Воронежской области чаще всего нарушают органы власти
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Антимонопольное законодательство в Воронежской области чаще всего нарушают органы власти 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Это происходит из-за незнания законов или в интересах отдельных компаний.
Руководитель воронежского управления ФАС Денис Чушкин сообщил, что антимонопольное законодательство в Воронежской области чаще всего нарушают сотрудники органов власти — из-за незнания законов или в интересах отдельных компаний. В этом году количество нарушений снизилось, в том числе, за счёт того, что чиновники оперативно стали реагировать на предупреждения антимонопольной службы. Чтобы исправить ситуацию, в управлениях и департаментах будут назначать лиц, ответственных за соблюдение закона о конкуренции. Также Денис Чушкин рассказал о тендерных рейдерах, которые буквально парализовали УФАС необоснованными жалобами на проведение аукционов. Их цель, это не выиграть тендер, а заработать на победе определённой компании. Как правило, жалоба внезапно отзывается, что служит поводом для проверки правоохранительных органов. — Антимонопольная служба уже несколько раз выходила с законодательной инициативой о государственной пошлине, если жалоба не обоснована. Если нарушение подтверждается, то государственная пошлина возвращается заявителю. Пока мы не видим ответной реакции, не видим понимания. Поэтому сегодня любой участник может подать жалобу на любой аукцион, — пояснил руководитель Воронежского УФАС России Денис Чушкин.
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