В Богородско-Уфимском храме открылся женский монастырь

Сегодня, 19 июля, в Богородско-Уфимском храме открылся женский монастырь в честь Иверской иконы Божей Матери. Стоит отметить, что тут уже действует Воскресная школа для взрослых и детей, Епархиальная библиотека, Мастерская по изготовлению киотов и домашних иконостасов и Церковный хор.

В честь открытия прошла торжественная служба

— В честь открытия прошла торжественная служба. Утреннее богослужение возглавил Глава Башкирской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, — рассказали в городской администрации.

Основание церкви связано с обретением неподалеку от этого места иконы Казанской Божией Матери. Явленная на роднике чудотворная икона была перенесена в сельскую Ильинскую церковь, рядом с которой вскоре была срублена Казанско-Богородская деревянная церковь.