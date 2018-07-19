Ещё
В Богородско-Уфимском храме открылся женский монастырь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Богородско-Уфимском храме открылся женский монастырь 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 19 июля, в Богородско-Уфимском храме открылся женский монастырь в честь Иверской иконы Божей Матери. Стоит отметить, что тут уже действует Воскресная школа для взрослых и детей, Епархиальная библиотека, Мастерская по изготовлению киотов и домашних иконостасов и Церковный хор.
В честь открытия прошла торжественная служба
— В честь открытия прошла торжественная служба. Утреннее богослужение возглавил Глава Башкирской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, — рассказали в городской администрации.
Основание церкви связано с обретением неподалеку от этого места иконы Казанской Божией Матери. Явленная на роднике чудотворная икона была перенесена в сельскую Ильинскую церковь, рядом с которой вскоре была срублена Казанско-Богородская деревянная церковь.
ufa1.ru: последние новости
«Пожалел легковушку и принял удар на себя»: стали известны подробности аварии у кафе Отдых в Уфе Дороги превратились в реке: в Уфе прорвало водопровод Подозреваемый в убийстве Ксения Мецгер промышлял авторазбором и трудился в автосервисе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине252
Казаки просят отменить пенсии311
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»144
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Россия вышлет греческих дипломатов29
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение