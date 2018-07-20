21 июля пройдет крестный ход с Казанской иконой Божией матери 

В день празднования явления Казанской иконы Богородицы глава Татарстанской митрополии совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе. Начало чтения в 8.30.
После литургии верующие примут участие в традиционном крестном ходе к месту обретения чудотворного образа — мимо входа на станцию метро «Кремлёвская» по улицам Баумана (вдоль Площади Тысячелетия), Батурина, Карла Маркса, Миславского, Большая Красная.
Завершится крестный ход молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.
Напомним, из-за крестного хода в Казани с 6.00 до 11.30 перекроют центр.