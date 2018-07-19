Прорыв водопровода на улице Зорге в Уфе устранили

Аварийная бригада быстро залатала течь

Бригада ремонтников оперативно справилась с утечкой воды на улице Рихарда Зорге. Днем в четверг, 19 июля, во дворе дома №37/2 из под земли вдруг забил фонтан. К счастью, аварийная бригада быстро поняла, что произошло, и приняла меры.

Не обошлось и без неудобств: на время ремонта 15 жилых домов остались без холодной воды. Благо, ненадолго.

— Утечку обнаружили на водопроводе диаметром 150 мм. Специалисты МУП «Уфаводоканал» завершили работы по ликвидации утечки, водоснабжение абонентов восстановлено в 17 часов, — рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.

В администрации извинились за доставленные неудобства.