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Дороги превратились в реке: в Уфе прорвало водопровод
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Дороги превратились в реке: в Уфе прорвало водопровод 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 19 июля, жители многоэтажек заметили, как из под земли бьет вода, они тут же позвонили в экстренные службы и сообщили об утечки. Оказалось, что неподалеку от дома по улице Рихарда Зорге 37/2 прорвало водопровод.
Утечку устраняют специалисты
— Утечка из земли, средней интенсивности, обнаружена на водопроводе диаметром 150 мм. Бригада «Уфаводоканала» оперативно прибыла к месту аварии. В настоящее время идет согласование всех коммуникаций, специалисты готовятся приступить к ликвидации ЧП, — рассказали в городской администрации.
На время проведения ремонтных работ будет отключена вода. Временно без холодной воды останутся дома по улице Р. Зорге 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 35, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 37/3 и улица Парковая 2, 2/2, 2/3, а также здание, расположенное по ул. Р. Зорге 35/3.
Специалисты приложат все усилия, чтобы минимизировать сроки устранения утечки. «Уфаводоканал» приносит жителям свои извинения за временные неудобства.
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