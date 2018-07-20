В Омске состоится выставка беспородных собак «Крутой дворянин»

22 июля в 12.00 на стадионе «Динамо» начнется VII Благотворительная выставка беспородных собак «Крутой дворянин». По традиции принять участие в мероприятии может владелец любой собаки — достаточно зарегистрироваться в одной из номинаций, причем можно сделать это уже на празднике (стоимость участия составит 300 рублей). Стоимость билетов для зрителей — 100 рублей (взрослый) и 50 рублей (детский). Все собранные средства пойдут в Благотворительный центр помощи детям «Радуга».

Адрес: ул. Интернациональная, 4 (вход со стороны ул. Ивана Алексеева). Справки по телефону 8 904 326-82-21.