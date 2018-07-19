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Как каша помогала побеждать русским
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Как каша помогала побеждать русским 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Если соперники приходили к мысли, что военный конфликт не принесёт ожидаемого результата, то отправляли за линию фронта посланников, и они договаривались о встрече. Князья и главные войсковые богатыри сходились на нейтральной территории, садились вокруг костра и обсуждали условия перемирия, делили отступные.
При этом ратники не просто сидели и смотрели на огонь, а традиционно вместе варили «мирную» кашу. В котёл бросали продукты, которые приносили с собой представители каждой стороны. «Мирная» каша, как правило, состояла из разных видов круп, кусков хлеба, воды и копчёного или вяленого мяса. Если дело доходило до совместной трапезы, значит, перемирие достигнуто.
В случаях когда с самого начала разговор не клеился и переговоры проваливались, об оппонентах говорили, что «с ними каши не сваришь». Но бывало и так, что котёл с почти готовой кашей намеренно переворачивали, и тогда начинался бой. Потухший под перевернутым котлом костёр обычно был сигналом к атаке для всех войск.
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