Госдума приняла во втором чтении законопроект об органической продукции

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Госдума приняла в четверг во втором чтении правительственный законопроект, регулирующий производство в РФ органической продукции. Первое чтение документ прошел 3 апреля.

Проектом федерального закона регулируются отношения в области производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации органической продукции, при этом его положения не распространяются на производство, хранение, транспортировку и реализацию парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств, семян лесных растений, продукции охоты и рыбной продукции (за исключением продукции аквакультуры).

Вводятся понятия «органическая продукция», «производители органической продукции и „органическое сельское хозяйство“, устанавливается 11 основных требований при производстве органической продукции.

Согласно законопроекту, производители будут проходить подтверждение (добровольную сертификацию) соответствия производства органической продукции действующим в РФ национальным, межгосударственным и международным стандартам. Такую сертификацию будут проводить аккредитованные органы, производителям будет выдаваться сертификат соответствия.

Кроме того, предусматривается создание единого государственного реестра производителей органической продукции, который содержит сведения о производителях, видах производимой ими органики, сертификате соответствия и другую информацию. Общедоступный реестр в электронной форме будет вести Минсельхоз

Документом также прописывается порядок маркировки: прошедшие сертификацию производители будут иметь право разместить на упаковке и транспортной таре „являющуюся отличительным признаком органической продукции маркировку в виде комбинации надписей и графического изображения (знака) органической продукции единого образца“.

Надписи могут содержать слово „органический“, а также его сокращения или производные, значки должны обеспечивать „возможность нанесения и считывания сведений о производителях органической продукции и видах производимой ими органической продукции, содержащихся в едином государственном реестре производителей органической продукции, с использованием технических средств“. За необоснованное использование такой маркировки производитель будет нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, устанавливается переходный период, в течение которого будет обеспечено внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и производства органической продукции; в этот период размещать маркировку на товарах будет запрещено. Наконец, определяется, что господдержка производителей органики обеспечивается в соответствии с ФЗ „О развитии сельского хозяйства“, а на Минсельхоз возлагается обязанность по информационному и методическому обеспечению в этой сфере. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Первые попытки урегулировать законодательство в сфере производства органической продукции были предприняты в России почти 15 лет назад. Сейчас более чем в 80 странах мира действуют законы об органической продукции, но Россия в число этих стран пока не входит. В январе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая на заседании правительства, отмечал, что Россия может занять от 10% до 25% на рынке органических продуктов.

Доработка документа ко второму чтению

Законопроект принят с учетом поправок, рекомендованных к принятию во втором чтении профильным комитетом по аграрным вопросам на заседании 17 июля.

Одна из наиболее существенных из них — замена определения „ограничение применения агрохимикатов, пестицидов“ на „запрет на применение агрохимикатов, пестицидов… за исключением разрешенных к применению действующими в РФ национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции“.

Комментируя поправки, председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов отметил значение признания международных стандартов органического сельского хозяйства. „Это означает, что тем хозяйствам, которые сейчас уже сертифицированы по стандартам США ЕС , не придется еще раз проходить дорогостоящую сертификацию по российским стандартам. Ограничение применения химических пестицидов заменено на их запрет, при этом разрешено использовать биологические средства защиты растений, которые соответствуют межгосударственному стандарту органического производства“, — сообщил он ТАСС.

»И, конечно, мы рады, что появились требования к маркировке органической продукции, при которых можно ставить слова и графический знак «органик» на упаковке. Это смогут делать только те производители, которые прошли сертификацию и внесены в единый государственный реестр органических производителей. Это первый шаг к тому, чтобы исключить фальсификат", — добавил Коршунов.

В свою очередь, член думского комитета по контролю и регламенту Виктор Карамышев пояснил ТАСС, что в исходном виде документ не защищал определение «органика» и его производные и «позволял бы любому недобросовестному производителю писать на своем товаре „органический“, даже если он таковым не является». После доработки, занявшей несколько месяцев, в новой редакции законопроекта появилась норма, закрепляющая за производителем право размещать не только специальный графический знак, но и надпись единого образца.

"Те же, кто будет называть свою продукцию органической, а она таковой не является, будут нести административное наказание. В частности, за нарушение порядка маркировки КоАП предусмотрен штраф для должностных лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. А если был нанесен вред жизни или здоровью людей, то штрафы увеличиваются до 30-50 тыс. рублей и до 700 тыс. — 1 млн рублей соответственно", — сообщил Карамышев.