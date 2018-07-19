В Калининграде ФСБ задержала эксперта по Прибалтике по подозрению в госизмене

Зимину задержала несколько дней назад (когда точно, неизвестно) в Калининграде группа захвата ФСБ . Затем ее доставили в Москву на самолете. Что именно вменяется Зиминой, также неизвестно.

По словам Ионова, арестованная содержится в одиночной камере и «находится в подавленном состоянии». «Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт», — рассказал правозащитник.

До 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец.