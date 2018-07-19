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В Калининграде ФСБ задержала эксперта по Прибалтике по подозрению в госизмене
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В Калининграде ФСБ задержала эксперта по Прибалтике по подозрению в госизмене 

Клопс.Ru 55 минут назад
Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали и арестовали по подозрению в государственной измене (статья 275 УК РФ). Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов, обнаруживший ее накануне в СИЗО «Лефортово», сообщает телеканал «Дождь».
Зимину задержала несколько дней назад (когда точно, неизвестно) в Калининграде группа захвата ФСБ. Затем ее доставили в Москву на самолете. Что именно вменяется Зиминой, также неизвестно.
По словам Ионова, арестованная содержится в одиночной камере и «находится в подавленном состоянии». «Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт», — рассказал правозащитник.
До 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец.
Еще Зимина — независимый эксперт и член Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова (создан распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2010 году), говорится на сайте организации. Среди ее профессиональных интересов там указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».
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