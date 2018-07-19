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Ростех на 40% нарастил экспорт холодильной техники
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Ростех на 40% нарастил экспорт холодильной техники 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
В первом полугодии 2018 года объем экспортных поставок холодильной техники Госкопорации Ростех вырос на 41,5% за счет выхода на рынки Евросоюза, Индии и Китая. Самыми популярными экспортными моделями стали двухкамерные холодильники, на них приходится примерно 55% всего экспорта. На сегодняшний день холодильная техника Ростеха экспортируется в 14 стран мира.
В 2018 году производитель холодильного оборудования, компания POZIS холдинга «Техмаш» Госкорпорации Ростех, вошла в реестр добросовестных экспортеров «Российского экспортного центра» и получила право на использование знака «Russian Exporter». В данный момент компания продолжает работу по сертификации по системе РЭЦ «Made in Russia», который подтвердит высокое качество продукции POZIS, предназначенной для зарубежных поставок.
«Стратегия Госкорпорации Ростех предусматривает увеличение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году. POZIS является одним из лидеров в данном направлении. На сегодняшний день, доля гражданской продукции в общем объеме производства данного предприятия составляет 46%, а рост экспорта подтверждает качество и конкурентоспособность его изделий», — отмечает директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.
В целом, в 2017 году «Техмаш», традиционно производящий боеприпасы, увеличил выпуск гражданской продукции на 15%. В числе таких изделий — холодильное, бурильное, медицинской оборудование, а также сельскохозяйственная техника.
Стратегия Госкорпорации Ростех предусматривает увеличение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году. POZIS является одним из лидеров в данном направлении. Екатерина Баранова, директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех
«POZIS взял курс на расширение экспортного потенциала. Участие представителей компании в международных рейтинговых мероприятиях, готовность к непрерывному улучшению качественных и дизайнерских характеристик нашей продукции, сертификация — все это открывает для предприятия широкие перспективы освоения внешних рынков», — отметил генеральный директор АО «НПК «Техмаш» Владимир Лепин.
АО «Научно-производственный концерн „Техмаш“ — холдинговая компания, созданная в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом „Техмаш“, находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира.
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