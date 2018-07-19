В медиацентре «РГ» пройдет встреча с замруководителя ФАС Андреем Цыгановым

В пресс-конференции также примет участие Лариса Владимировна Целикова — заместитель начальника Административного управления — секретариата руководителя.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

— лучшие региональные антимонопольные практики в 2017 году;

— нарушители антимонопольного законодательства и их практики;

-предупреждение как действенный инструмент предотвращения нарушений законодательства.

Пресс-конференция приурочена к опубликованию Федеральной антимонопольной службой «Белой» и «Черной» книг проконкурентных и антиконкурентных региональных практик за 2017 год.