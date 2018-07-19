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В медиацентре «РГ» пройдет встреча с замруководителя ФАС Андреем Цыгановым
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В медиацентре «РГ» пройдет встреча с замруководителя ФАС Андреем Цыгановым 

Российская Газета 1 час назад
27 июля (пятница) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция заместителя руководителя ФАС России Андрея Геннадьевича Цыганова на тему: «ФАС о соблюдении антимонопольного законодательства органами власти субъектов РФ: отрицательные и положительные практики».
В пресс-конференции также примет участие Лариса Владимировна Целикова — заместитель начальника Административного управления — секретариата руководителя.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
— лучшие региональные антимонопольные практики в 2017 году;
— нарушители антимонопольного законодательства и их практики;
-предупреждение как действенный инструмент предотвращения нарушений законодательства.
Пресс-конференция приурочена к опубликованию Федеральной антимонопольной службой «Белой» и «Черной» книг проконкурентных и антиконкурентных региональных практик за 2017 год.
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