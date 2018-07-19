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Металлоинвест получил награду от ММК за качество железорудной продукции
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Металлоинвест получил награду от ММК за качество железорудной продукции 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Михайловский ГОК (входит в компанию «Металлоинвест») стал победителем в конкурсе поставщиков Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в номинации «Железорудные окатыши».
По результатам оценки конкурсной комиссии, из порядка 1700 поставщиков ММК в 2017 году были определены лучшие в 18-ти номинациях. Победителям были вручены дипломы.
«Основными критериями конкурса являлись качество поставляемой продукции, ее востребованность, инновационная и научно-техническая составляющая предоставленного товара», — рассказал коммерческий директор МГОКа Иван Буянов.
«Железорудное сырье, закупаемое Магнитогорским металлургическим комбинатом у Металлоинвеста в рамках долгосрочных контрактов, полностью соответствует высоким стандартам качества, принятым на ММК, — говорит коммерческий директор ПАО «ММК» Сергей Ненашев. — Отдельно хочется отметить постоянную и эффективную работу по модернизации производства в Компании, результатом которой является дальнейшее улучшение качества ЖРС и ГБЖ».
Металлоинвест, один из ведущих мировых производителей железорудной продукции, проводит системную работу по повышению качества и объема производства железорудных окатышей. В результате модернизации обжиговых машин № 1 и № 2 Михайловского ГОКа достигнута самая высокая их производительность среди аналогов в России и СНГ. В 2015 году введен в строй комплекс обжиговой машины №3, где внедрены самые современные технические и экологические решения. В этом году на МГОКе запущен комплекс по приему концентрата Лебединского ГОКа, что позволяет увеличить объем производства окатышей премиального качества.
В рамках многолетних партнерских отношений Металлоинвест поставляет ММК все виды железорудной продукции: окатыши, концентрат и аглоруду
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