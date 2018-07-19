Металлоинвест получил награду от ММК за качество железорудной продукции

По результатам оценки конкурсной комиссии, из порядка 1700 поставщиков ММК в 2017 году были определены лучшие в 18-ти номинациях. Победителям были вручены дипломы.

«Основными критериями конкурса являлись качество поставляемой продукции, ее востребованность, инновационная и научно-техническая составляющая предоставленного товара», — рассказал коммерческий директор МГОКа Иван Буянов

«Железорудное сырье, закупаемое Магнитогорским металлургическим комбинатом у Металлоинвеста в рамках долгосрочных контрактов, полностью соответствует высоким стандартам качества, принятым на ММК, — говорит коммерческий директор ПАО «ММК» Сергей Ненашев. — Отдельно хочется отметить постоянную и эффективную работу по модернизации производства в Компании, результатом которой является дальнейшее улучшение качества ЖРС и ГБЖ».

Металлоинвест, один из ведущих мировых производителей железорудной продукции, проводит системную работу по повышению качества и объема производства железорудных окатышей. В результате модернизации обжиговых машин № 1 и № 2 Михайловского ГОКа достигнута самая высокая их производительность среди аналогов в России и СНГ. В 2015 году введен в строй комплекс обжиговой машины №3, где внедрены самые современные технические и экологические решения. В этом году на МГОКе запущен комплекс по приему концентрата Лебединского ГОКа , что позволяет увеличить объем производства окатышей премиального качества.

В рамках многолетних партнерских отношений Металлоинвест поставляет ММК все виды железорудной продукции: окатыши, концентрат и аглоруду