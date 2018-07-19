Во время крестного хода в двух районах Перми перекроют движение. Карта

Перекрытие движения из-за крестного хода будет с 10:00 до 14:00 В следующий четверг, 26 июля, во время крестного хода с 10:00 до 14:00 будет перекрыто движение автомобилей в Ленинском и Свердловском районах. Изменения не коснутся общественного транспорта — он будет ходить в обычном режиме.

Крестный ход начнется в 10:00 от здания Комсомольский проспект, 6 и будет проходить по аллее. Движение транспорта ограничат на перекрестках на время прохождения колонны.

Автомобили также не смогут проехать по Комсомольскому проспекту от улицы Полины Осипенко до Белинского, на перекрестке Героев Хасана с улицей Ординской.

Для всех видов транспорта будут недоступны улица Васильева от Куйбышева до Героев Хасана, 1-я Бахаревская от Васильева до улицы Пристанционная, улица Пристанционная от 1-ой Бахаревской до дома №38 на улице Пристанционная.

Полностью движение будет восстановлено в 14:00.

Ранее мы писали про изменения маршрутов автобусной сети из-за ремонта на улице Уральская.