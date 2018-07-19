Навязчивую рекламу уберут с главных улиц Нальчика

Главные улицы Нальчика планируют очистить от рекламы, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Мэрия определит типы конструкций для установки на городских улицах и места размещения рекламы. Предприниматели смогут использовать типовые вывески без дополнительных согласований. Если кто-то захочет сделать необычную рекламу, макет придётся показывать специальной комиссии, которая решит, допустимо ли устанавливать такую рекламу в городе. Правила размещения рекламы будут строгими для центральных улиц Нальчика и более лояльными для второстепенных улиц.

Новый порядок в Нальчике должен привести архитектурный облик города к единому целостному образу. Авторы регламента вдохновлялись примером других городов, избавившихся от назойливой рекламы. При этом, разработчики регламента учли особенности Нальчика. Мэр города Таймураз Ахохов дал рекламодателям две недели, чтобы те предложили свои коррективы, после чего регламент рассмотрит и утвердит Совет местного самоуправления. Городские власти рассчитывают привести Нальчик в порядок в течение двух лет.