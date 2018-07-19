Ещё
Навязчивую рекламу уберут с главных улиц Нальчика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

Навязчивую рекламу уберут с главных улиц Нальчика 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Главные улицы Нальчика планируют очистить от рекламы, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Мэрия определит типы конструкций для установки на городских улицах и места размещения рекламы. Предприниматели смогут использовать типовые вывески без дополнительных согласований. Если кто-то захочет сделать необычную рекламу, макет придётся показывать специальной комиссии, которая решит, допустимо ли устанавливать такую рекламу в городе. Правила размещения рекламы будут строгими для центральных улиц Нальчика и более лояльными для второстепенных улиц.
Новый порядок в Нальчике должен привести архитектурный облик города к единому целостному образу. Авторы регламента вдохновлялись примером других городов, избавившихся от назойливой рекламы. При этом, разработчики регламента учли особенности Нальчика. Мэр города Таймураз Ахохов дал рекламодателям две недели, чтобы те предложили свои коррективы, после чего регламент рассмотрит и утвердит Совет местного самоуправления. Городские власти рассчитывают привести Нальчик в порядок в течение двух лет.
АиФ Ставрополье: последние новости
Многодетные семьи Ессентуков получат участки с коммуникациями Стоимость проезда в ставропольских маршрутках подняли или передумали? Ставропольские спасатели помогли котятам выбраться из подвала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине255
Казаки просят отменить пенсии319
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»147
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного15
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение