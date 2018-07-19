Когда в Ростове-на-Дону начнут строить метро?

Метрополитен в донской столице когда-нибудь будет, но до конца 2018 года строить его точно не начнут.

Метрополитен в донской столице когда-нибудь будет, но до конца 2018 года строить его точно не начнут.

Полагать так позволяет то, что средств, предусматривающих начало строительства такого объекта не предусмотрено ни в городском, ни в областном бюджетах.

Тем не менее, разработка проектной документации для создания первой линии подобной инфраструктуры включена в государственную программу «Развитие транспортной системы» Ростовской области , которая утверждена постановлением регионального правительства Ростовской области.

Напомним, что построить метро в Ростове-на-Дону планировалось ещё в 1970-х годах, но в связи с расходами на проведение в Москве Олимипиады-1980, а затем — началом перестройки и развалом СССР проект был заморожен.

О городской подземке вспомнили лишь в 2009-м. Создали Управление строительства метро из десяти человек, объявили конкурс на разработку проектной документации, отбирали подрядчика, межевали территорию.

В 2015 году структуре реорганизовали и работы приостановили — вплоть до завершения чемпионата мира по футболу: мундиаль потребовал колоссальных средств и сил по строительству стадиона «Ростов-Арена», аэропорта «Платов», новых дорожных развязок и гостиниц, реконструкции Ворошиловского моста.

На июньской 2018 года встрече с руководством и журналистами « АиФ » губернатор Василий Голубев рассказал, что с советское время в донской столице планировалось глубинное метро, вложения в которые лишь на первой стадии могли составить 75 миллиардов рублей. Кроме того, даже после введения в эксплуатацию метрополитен никак не разгрузил бы исторический центр города с его обширной малоэтажной застройкой.

«Поэтому пока речь идёт о комбинированной схеме метро, частично наземной, где бы один вид транспорта дополнял другой», — пояснил руководитель региона.