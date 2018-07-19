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Госдума приняла закон о праве бюджетных учреждений информировать об энергосбережении
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Госдума приняла закон о праве бюджетных учреждений информировать об энергосбережении 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий подведомственные органам власти регионов госучреждения — бюджетные и автономные — полномочиями по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Документ внесен группой депутатов и сенаторов во главе с членом Совета Федерации Людмилой Боковой.
Закон разработан в целях реализации единой государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем привлечения к этой деятельности государственных, муниципальных автономных и бюджетных учреждений.
Большая часть региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности включает энергоэффективные мероприятия, обеспечивающие снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере и на объектах ЖКХ. Вместе с тем реализации таких программ во многих регионах препятствует слабая развитость местных рынков энергоэффективных и энергосберегающих технологий. «Во многом подобная ситуация обусловлена слабой информированностью региональных бизнес— структур о потенциальных возможностях данного рынка, об опыте внедрения энергосберегающих проектов, доступных технологиях, отсутствием сведений о заинтересованных в тепло— и энергосберегающих технологиях клиентах», — говорится в пояснительной записке к документу.
В связи с этим закон предусматривает делегирование части полномочий органов власти субъектов РФ в области информирования об энергосбережении подведомственным им государственным (бюджетным или автономным) учреждениям.
"Привлечение таких учреждений к информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит снизить затраты региональных бюджетов, расширить возможности и усовершенствовать информационную составляющую соответствующей деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, о чем свидетельствует положительный опыт ряда российских регионов", — отмечается в сопроводительных материалах к документу.
При этом полномочия по созданию государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности остаются у Минэнерго России.
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