Госдума приняла закон о праве бюджетных учреждений информировать об энергосбережении

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий подведомственные органам власти регионов госучреждения — бюджетные и автономные — полномочиями по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Документ внесен группой депутатов и сенаторов во главе с членом Совета Федерации Людмилой Боковой.

Закон разработан в целях реализации единой государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем привлечения к этой деятельности государственных, муниципальных автономных и бюджетных учреждений.

Большая часть региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности включает энергоэффективные мероприятия, обеспечивающие снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере и на объектах ЖКХ. Вместе с тем реализации таких программ во многих регионах препятствует слабая развитость местных рынков энергоэффективных и энергосберегающих технологий. «Во многом подобная ситуация обусловлена слабой информированностью региональных бизнес— структур о потенциальных возможностях данного рынка, об опыте внедрения энергосберегающих проектов, доступных технологиях, отсутствием сведений о заинтересованных в тепло— и энергосберегающих технологиях клиентах», — говорится в пояснительной записке к документу.

В связи с этим закон предусматривает делегирование части полномочий органов власти субъектов РФ в области информирования об энергосбережении подведомственным им государственным (бюджетным или автономным) учреждениям.

"Привлечение таких учреждений к информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит снизить затраты региональных бюджетов, расширить возможности и усовершенствовать информационную составляющую соответствующей деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, о чем свидетельствует положительный опыт ряда российских регионов", — отмечается в сопроводительных материалах к документу.