В этом году в Красноярске более 600 домов ждет капремонт

За этот год в Красноярске проведут капремонт 609 домов, сообщили в мэрии.

На многих объектах рабочие применяют новую технологию — нанесение жидкой резины для гидроизоляции. Это материал, который наносится на подготовленную поверхность специальным аппаратом путем разбрызгивания. Производитель материалов гарантирует 50-летний срок службы.

Напомним, что с начала 2018 года было отремонтировано 136 домов. Сейчас полным ходом работы ведутся еще по 146 объектам. Чиновники обещают, что основная масса ремонтов закончится уже в 3 квартале этого года. Помимо этого уже сейчас готовятся новые проекты по сотне объектов на 2019 год.