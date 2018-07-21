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В этом году в Красноярске более 600 домов ждет капремонт
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В этом году в Красноярске более 600 домов ждет капремонт 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
За этот год в Красноярске проведут капремонт 609 домов, сообщили в мэрии.
На многих объектах рабочие применяют новую технологию — нанесение жидкой резины для гидроизоляции. Это материал, который наносится на подготовленную поверхность специальным аппаратом путем разбрызгивания. Производитель материалов гарантирует 50-летний срок службы.
Напомним, что с начала 2018 года было отремонтировано 136 домов. Сейчас полным ходом работы ведутся еще по 146 объектам. Чиновники обещают, что основная масса ремонтов закончится уже в 3 квартале этого года. Помимо этого уже сейчас готовятся новые проекты по сотне объектов на 2019 год.
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