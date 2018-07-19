Под Волгоградом 800 десантников забросили с парашютами в тыл врагу

Массовое десантирование из военно-транспортных самолетов с малых высот провели сегодня ранним утром больше 800 солдат и офицеров из расквартированной в Камышине 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Вместе с бойцами в тыл условному врагу сбрасывалась и боевая техника.

— Выброска десанта проводилась в сложных метеоусловиях, при ненастной погоде и сильном ветре. Военно-транспортная авиация — самолеты Ил-76 работали на малых высотах — от 400 до 600 метров, — рассказали V1.ru в Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев

С раннего утра на полигоне продолжились батальонные тактические учения. Вчера, камышинские десантники совершили бросок на 250 километров и форсировали Дон . Сегодня — они высаживались в глубокие тылы врага на парашютах. Массовая высадка десанта производилась не только с малых высот, но и на небольшую площадку.

После приземления бойцы и командиры расшвартовали также спустившиеся с неба десять боевых машин десанта и приступили к выполнению тактических задач.

— По замыслу учения, десантно-штурмовым группам приходится работать в тылу врага, который активно применяет средств радиоэлектронной борьбы, — сообщили в пресс-службе ЮВО, — Кроме того, вокруг действовали и диверсионные группы противника.

После высадки десантники провели доразведку объектов и огневых точек противника. Их точные координаты были переданы артиллерийским расчетам и авиации поддержки. Те, в свою очередь, нанесли по выявленным местам сосредоточения противника мощный удар.

Тактическое учение с демонстрацией боевых возможностей соединения будет продолжаться до конца недели.

Лучшие кадры с сегодняшней выброски десанта смотрите в нашем фоторепортаже.