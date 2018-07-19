Суд Испании отказался от Пучдемона

Верховный суд Испании отказался от экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что немецкий суд ранее одобрил экстрадицию Пучдемона в Испанию на основании обвинения в растрате госсредств. Экстрадицию на основании обвинения в организации восстания суд признал недопустимой.

Суд в Испании, в свою очередь, считает недостаточной экстрадицию бывшего главы каталонского правительства только на основании обвинения в растрате.