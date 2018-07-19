Ещё
Суд Испании отказался от Пучдемона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Испании отказался от Пучдемона 

Газета.Ru 46 минут назад
Верховный суд Испании отказался от экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что немецкий суд ранее одобрил экстрадицию Пучдемона в Испанию на основании обвинения в растрате госсредств. Экстрадицию на основании обвинения в организации восстания суд признал недопустимой.
Суд в Испании, в свою очередь, считает недостаточной экстрадицию бывшего главы каталонского правительства только на основании обвинения в растрате.
Ранее сообщалось, что новый глава правительства Каталонии Ким Торра отказался присягать на верность испанскому королю.
Газета.Ru: последние новости
Болельщики унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на 1 млн рублей Кобзон рассказал об онкологическом заболевании Розенбаума Розенбаум отреагировал на сообщения о своем онкологическом заболевании
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине231
Казаки просят отменить пенсии271
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»143
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Россия вышлет греческих дипломатов31
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение