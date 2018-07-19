Основатель центра «Трансперенси Интернешнл — Р» Елена Панфилова уволилась из Высшей школы экономики в связи с «институционально-этической коллизией», сообщает русская служба ВВС.
По словам Панфиловой, повод для увольнения «слишком смехотворен и унизителен для всех вовлеченных».
В интервью «Интерфаксу» Памфилова сообщила, что не работает в НИУ ВШЭ с завтрашнего дня. На вопрос о причине увольнения она ответила, что «у руководства возникла некоторая нервозность в отношении отдельных наших проектов».
Центр «Трансперенси Интернешнл — Р» уже заявил, что прекращает методическую и информационную поддержку Проектно-учебной лаборатории Антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, которой заведовала Панфилова.
«Нынешний этап развития российской государственности не оставляет простора для продолжения нашего сотрудничества», — говорится в заявлении центра.