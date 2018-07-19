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Основатель Transparency International в России уволилась из ВШЭ
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Основатель Transparency International в России уволилась из ВШЭ 

Ведомости 27 минут назад
Основатель российского отделения Transparency International Елена Панфилова уволилась из Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом Панфилова сообщила на своей странице в Facebook.
В сообщении Панфилова благодарит коллег и студентов за работу, однако она не называет повод увольнения. «Он слишком смехотворен и унизителен для всех вовлеченных», — пишет Панфилова. Она также опубликовала в Facebook заявление на увольнение на имя ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова. В нем указано, что она просит уволить ее по собственному желанию, возникшему «в результате известной вам институционально-этической коллизии». «У руководства университета нарастала нервозность в отношении некоторых наших проектов», — сказала Панфилова Русской службе BBC.
В ВШЭ Панфилова работает с 2009 г. Она заведовала лабораторией антикоррупционной политики, а также читала лекции на факультете социальных наук. Студенты пять раз выбирали ее «лучшим преподавателем», говорится на сайте ВШЭ.
На момент написания материала сайт лаборатории не работал. Он перестал функционировать после того, как заявление об уходе Панфиловой подписали, сказала она ВВС. В разговоре с изданием она подчеркнула, что у нее нет претензий к ВШЭ, а «проблема, условно говоря, с одним-двумя людьми». Лаборатория антикоррупционной политики продолжит работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВШЭ.
У лаборатории ВШЭ и Transparency International были совместные проекты, рассказал ВВС гендиректор Transparency International — Россия Илья Шуманов. Среди них — «Декларатор» (постоянно пополняемая база деклараций о доходах и имуществе чиновников, депутатов, руководителей госкомпаний и других публичных лиц), а также «Сексторшн» (кампания, связанная с сексуальными домогательствами к журналисткам в Госдуме).
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