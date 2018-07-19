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Кировских депутатов не стали наказывать за сокрытие доходов
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Кировских депутатов не стали наказывать за сокрытие доходов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кировская прокуратура обнаружила, что пять депутатов городской думы, отчитываясь о доходах за прошлый год, забыли отразить в декларациях часть информации о своих заработках и зарплатах супругов.
На заседании комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике кировской гордумы представитель прокуратуры сообщил, что неточности обнаружились в декларациях Сергея Дроздовского, Дениса Елшина, Анны Лалетиной, Александра Вострикова и Михаила Шихова. Последний, к слову, является самым обеспеченным депутатом гордумы.
Народные избранники указали не все сведения об имуществе, недвижимости, а также об участии в юридических лицах, но прокуратура решила, что не будет их за это наказывать. Проверки показали, что депутаты скрыли часть информации неумышленно. В прокуратуре приняли в расчет еще и тот факт, что многие депутаты сдают декларации впервые.
За коллег вступилась и мэр Кирова Елена Ковалева. Она отметила, что не сомневается в порядочности народных избранников, и поблагодарила представителей прокуратуры за лояльность к недочетам, которые допустили депутаты. Было решено провести занятия, где депутатам подробно расскажут, как правильно заполнять отчетность.
Отметим, что кировская прокуратура далеко не всегда так лояльно относится к нарушениям при сдаче деклараций. С начала года в регионе из-за проблем с отчетами о доходах своих кресел лишились 26 народных избранников.
Фото: vk.com/e_v_kovaleva
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