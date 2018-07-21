Ещё
На основе ботокса создали обезболивающее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На основе ботокса создали обезболивающее 

Вечерняя Москва 21 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Мыши не чувствовали сильную хроническую боль в течение недели.
Ученые в Великобритании разработали обезболивающие средства на основе ботулотоксина, который является основным компонентом ботокса.
Исследователи проверили новый обезболивающий препарат на лабораторных мышах. Грызунам ввели инъекцию в позвоночник. Мыши не чувствовали сильную хроническую боль в течение недели.
Ученые пояснили, что им удалось выявить новое свойство ботулотоксина — он отключает нервные клетки друг от друга, в результате чего болевые сигналы перестают поступать в мозг. При этом лекарство никак не влияло на остальную жизненную деятельность мышей. Исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.
Напомним, что ботулотоксин является органическим ядом и используется в основном в косметических процедурах для разглаживания морщин.
Вечерняя Москва: последние новости
Выставка агротехнологий «Подмосковье‐2018» пройдет 21 июля МЧС предупреждает о приближении грозовых облаков, дожде и сильном ветре к столичному региону Эксперт: самолет Путина дешевле, зато надежнее
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Недовольству россиян в соцсетях положат конец482
Это были их сыновья: захват заложников в Москве57
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму20
Япония возмутилась поведением России на Курилах32
Украинскую певицу затравили за любовь к России66
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение