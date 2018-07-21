На основе ботокса создали обезболивающее

Мыши не чувствовали сильную хроническую боль в течение недели.

Ученые в Великобритании разработали обезболивающие средства на основе ботулотоксина, который является основным компонентом ботокса.

Исследователи проверили новый обезболивающий препарат на лабораторных мышах. Грызунам ввели инъекцию в позвоночник. Мыши не чувствовали сильную хроническую боль в течение недели.

Ученые пояснили, что им удалось выявить новое свойство ботулотоксина — он отключает нервные клетки друг от друга, в результате чего болевые сигналы перестают поступать в мозг. При этом лекарство никак не влияло на остальную жизненную деятельность мышей. Исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Напомним, что ботулотоксин является органическим ядом и используется в основном в косметических процедурах для разглаживания морщин.