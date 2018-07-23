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Модифицированный ботокс поможет победить хроническую боль
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Модифицированный ботокс поможет победить хроническую боль 

Мир24 1 час назад
Фото: planet-today.ru
Международная группа ученых нашла способ победить хроническую боль без побочных эффектов для организма. Чудодейственным эффектом обладает модифицированная форма ботулинического токсина, сообщает Science Translational Medicine.
Напомним, что ботокс используется с косметологии как средство борьбы с морщинами. Исследователи из Университетского колледжа Лондона, Шеффилдского университета и Детского госпиталя в Торонто открыли, что молекула ботулина, деконструированная и разбавленная опиоидным пептидом дерморфином, блокирует боли в спинно-мозговых нервах. Но при этом на нормальные болевые реакции она не влияет.
Новый препарат, получивший название Derm-BOT, воздействует на спинной мозг, поскольку именно его нейроны ответственны за ощущение боли. Сейчас для борьбы с хроническим болевым синдромом пациентам прописывают постоянный прием лекарств на основе опиоидов, однако они имеют очень неприятные побочные эффекты и могут вызвать привыкание. Новый препарат может стать революцией в медицине.
Опыты на лабораторных мышах показали, что Derm-BOT так же хорошо снимает боль, как и существующие аналоги, но обладает более долговременным эффектом — следующий укол потребовался грызунам не ранее, чем через месяц.
Ранее сообщалось, что, согласно некоторым исследованиям, ботокс, применяемый в косметологии, может подавлять либидо у женщин и вызывать воспаления.
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