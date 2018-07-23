Модифицированный ботокс поможет победить хроническую боль 

Международная группа ученых нашла способ победить хроническую боль без побочных эффектов для организма. Чудодейственным эффектом обладает модифицированная форма ботулинического токсина, сообщает Science Translational Medicine.
Напомним, что ботокс используется с косметологии как средство борьбы с морщинами. Исследователи из Университетского колледжа Лондона, Шеффилдского университета и Детского госпиталя в Торонто открыли, что молекула ботулина, деконструированная и разбавленная опиоидным пептидом дерморфином, блокирует боли в спинно-мозговых нервах. Но при этом на нормальные болевые реакции она не влияет.
Новый препарат, получивший название Derm-BOT, воздействует на спинной мозг, поскольку именно его нейроны ответственны за ощущение боли. Сейчас для борьбы с хроническим болевым синдромом пациентам прописывают постоянный прием лекарств на основе опиоидов, однако они имеют очень неприятные побочные эффекты и могут вызвать привыкание. Новый препарат может стать революцией в медицине.
Опыты на лабораторных мышах показали, что Derm-BOT так же хорошо снимает боль, как и существующие аналоги, но обладает более долговременным эффектом — следующий укол потребовался грызунам не ранее, чем через месяц.
Ранее сообщалось, что, согласно некоторым исследованиям, ботокс, применяемый в косметологии, может подавлять либидо у женщин и вызывать воспаления.
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