Из основного компонента ботокса создали обезболивающее

Британские ученые сделали обезболивающее из ботулотоксина — органического яда, который обычно используют в косметических целях для разглаживания морщин. Новый препарат сможет применяться вместо обезболивающих, которые вызывают привыкание. Исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Органический яд бутолотоксин, один из самых сильных известных ядов, блокирует передачу нервных импульсов от мышц к мозгу. Однако в малых дозах этот токсин может быть лекарственным средством. Существует множество препаратов на основе бутолотоксина, самый известный из которых — ботокс — применяют в косметических целях. Ученые из Шеффилдского университета нашли способ сделать из бутолотоксина сильное обезболивающее.

Исследователи ввели молекулы ботулотоксина в позвоночник мыши и обнаружили устойчивый обезболивающий эффект, который длился на протяжении трех недель. Такой долгий эффект можно объяснить самим принципом действия бутолотоксина — он просто «отключает» нервные клетки друг от друга, поэтому сигнал о боли перестает поступать в мозг.

Чтобы сделать из токсина действующий препарат, ученые применили метод «молекулярного лего» — собрали лекарство из нескольких блоков с разными функциями. Основную рабочую функцию выполняет бутолотоксин, а одна или две специальные молекулы направляют его действие на нужные нейроны. Они распознают, какие нейроны дают сигнал о боли, и направляют бутолотоксин именно к ним.

Авторы исследования опробовали новый препарат на лабораторных мышах. После введения лекарства мышь переставала реагировать на боль (ученые с разной силой тыкали ее лапки небольшими палочками). Важно отметить, что при этом препарат никак не влиял на движения мыши, а значит он не действует на двигательные нейроны, «отключая» только те клетки, которые посылают сигналы о боли.

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