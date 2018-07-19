Ботокс сможет заменить опиоидные обезболивающие

В Университетском колледже Лондона протестировали методику терапии хронической боли с помощью модифицированного ботулотоксина. Ученые считают, что в перспективе разработка сможет частично заменить опиоидные анальгетики, вызывающие привыкание. Описание технологии опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Ботулотоксин — одно из сильнейших известных ядовитых веществ. Этот нейротоксин вырабатывают бактерии Clostridium botulinum. В медицине его производные используют для лечения гиперактивности некоторых мышц, в косметологии — для разглаживания мимических морщин. Ранее с помощью ботулотоксина предложили замедлять рост опухолей.

Авторы новой работы испытали на мышах две модификации обезболивающего на основе токсина. Одна (SP-BOT) воздействует на проекционные нейроны спинного мозга: эти нейроны обладают длинными отростками-аксонами и позволяют передавать сигнал о боли в головной мозг. В этом средстве производные ботулотоксина соединили с веществом Р — нейропептидом, способным связываться с рецептором NK1R, обеспечивающим передачу болевых сигналов. Второе соединение (Derm-BOT) работает с μ-опиоидными рецепторами, в нем компоненты ботулотоксина дополнены дерморфином — этот опиоид впервые выделили из шкуры лягушек Phyllomedusa.

Воздействие SP-BOT на аксоны / © Science Translational Medicine

Препараты вводили в спинномозговую жидкость мышей, затем грызунов обследовали с помощью эстезиометра, прибора для измерения кожной чувствительности. Оба средства оказались эффективными при хронической боли и воспалительных процессах. При этом препараты не наносили вреда нейронам, а также не вызывали привыкания и заметных побочных эффектов. У здоровых мышей средства не вредили подвижности, так как в составе соединений не использовали фрагменты ботулотоксина, отвечающие за его способность обездвиживать мышцы.

Ученые считают, что в дальнейшем технологию можно будет адаптировать для людей с хронической болью.

Ранее японские биоинженеры создали ГМ-бактерии, способные синтезировать и выделять тебаин — прекурсор многих обезболивающих.