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Бывшее здание Курганского госуниверситета Росгвардия займёт 1 октября
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Бывшее здание Курганского госуниверситета Росгвардия займёт 1 октября 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Сейчас здание ремонтируют, чтобы туда могла заехать Росгвардия, сообщил руководитель ведомства губернатору
К 1 октября Росгвардия переедет в бывшее здание Курганского госуниверситета по уд. Бурова — Петрова, 95. С переездом в новое здание недалеко от центра Кургана условия работы сотрудников и военнослужащих станут оптимальными, это закрепит статус отдела Росгвардии, позволит и далее выполнять все задачи, поставленные командованием, в полном объёме, — отмечает пресс-служба губернатора.
— Правительство Курганской области со своей стороны готово оказывать вам всестороннюю поддержку. Одна из наших общих и основных задач — обеспечение безопасности жителей Зауралья, это необходимо для их комфортной жизни на территории региона. Убежден, что мы сможем и дальше работать в конструктивном диалоге, — сказал Алексей Кокорин.
Здание решили передать в прошлом году, из-за сотрудникам университета пришлось срочно перевозить вещи. Ученый совет КГУ большинством голосов принял решение отдать учебный корпус, а ходатайство об отказе от права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования объектом направили в Минобрнауки России.
— Юридический факультет переедет в корпус №3 у Вечного огня, а исторический факультет переедет в корпус №1 по улице Советская, — сообщала пресс-служба вуза и отмечала, что Министерство образования и науки РФ заботится об эффективности затрат, а траты на содержание этого корпуса посчитали выше, чем выгода, которую университет получает от использования здания.
Андрей Быстров, начальник отдела Росгвардии по Курганской области, рассказал о работе за полгода: сотрудники охраняли порядок на сабантуе в Альменево, в майские праздники и День России.
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