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Раскол среди кубанских депутатов: как парламентарии от Краснодарского края голосовали за пенсионную реформу
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Раскол среди кубанских депутатов: как парламентарии от Краснодарского края голосовали за пенсионную реформу 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. 327 депутатов ГД РФ поддержали в первом чтении принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста, против выступили 102 парламентария, один воздержался и еще 20 не принимали участие в голосовании. Пленарное заседание длилось 3 часа. Как заявил в ходе выступления министр труда и социальной защиты Максим Топилин, «данный законопроект преследует своей целью, прежде всего, увеличение роста пенсий неработающим пенсионерам и сохранение в перспективе страховых принципов пенсионной системы в РФ».
В голосовании принимали участие все 18 депутатов, представляющих Краснодарский край. Члены «Единой России» — Светлана Бессараб, Наталья Боева, Алексей Воевода, Иван Демченко, Владимир Евланов, Алексей Езубов, Константин Затулин, Наталья Костенко, Сергей Кривоносов, Дмитрий Ламейкин, Дмитрий Пирог, Владимир Синяговский, Алексей Ткачев — поддержали реформу. Против высказались пятеро парламентариев — это Андрей Луговой (ЛДПР), Юрий Напсо (ЛДПР), Николай Осадчий (КПРФ), Александр Ремезков (Справедливая Россия) и Николай Харитонов (КПРФ). ;
Фото / duma.gov.ru  Напомним, о планах увеличить пенсионный возраст в России 14 июня объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, 16 июня проект был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. Его авторы предлагают увеличить пенсионный возраст для женщин до 63 лет (сейчас — 55 лет) и для мужчин до 65 лет (сейчас — 60 лет). Новость вызвала массу недовольства в обществе, 1 июля во многих городах РФ, в том числе Краснодаре, прошли митинги против пенсионной реформы.
Второе чтение законопроекта состоится 24 сентября.
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