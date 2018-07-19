Почти 6 тысяч человек воспользовались залами повышенной комфортности Стригино во время ЧМ-2018

В международном аэропорту Стригино в залах повышенной комфортности было обслужено 5 699 человек за время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Результаты основаны на посещаемости залов аэропорта с 17 июня по 7 июля. Судя по данным Стригино, в залах повышенной комфортности побывали в два раза больше людей, чем за аналогичный период 2017 года.

Из общего количества людей, обслуженных в залах повышенной комфортности, 4 084 человека путешествовали внутренними линиями, 581 пассажира воспользовались международными линиями. Кроме того, 1034 гостя предпочли услуги VIP-зала.

Рекорд посещаемости был установлен 21 июня, в день матча Хорватия Аргентина . Тогда залы повышенной комфортности посетили 510 пассажиров.

Ранее мы сообщали о том, что с17 июня по 7 июля услугами аэропорта воспользовались 121 976 человек, а пассажиропоток увеличился вдвое.