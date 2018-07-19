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Почти 6 тысяч человек воспользовались залами повышенной комфортности Стригино во время ЧМ-2018
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Почти 6 тысяч человек воспользовались залами повышенной комфортности Стригино во время ЧМ-2018 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В международном аэропорту Стригино в залах повышенной комфортности было обслужено 5 699 человек за время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Результаты основаны на посещаемости залов аэропорта с 17 июня по 7 июля. Судя по данным Стригино, в залах повышенной комфортности побывали в два раза больше людей, чем за аналогичный период 2017 года.
Из общего количества людей, обслуженных в залах повышенной комфортности, 4 084 человека путешествовали внутренними линиями, 581 пассажира воспользовались международными линиями. Кроме того, 1034 гостя предпочли услуги VIP-зала.
Рекорд посещаемости был установлен 21 июня, в день матча Хорватия — Аргентина. Тогда залы повышенной комфортности посетили 510 пассажиров.
Ранее мы сообщали о том, что с17 июня по 7 июля услугами аэропорта воспользовались 121 976 человек, а пассажиропоток увеличился вдвое.
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